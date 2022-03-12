92 yaşındaki emekli hemşireye bakıcı şiddeti
Beşiktaş'ta yaşlı bir kadının evinin balkonunda bakıcısı tarafından şiddete uğradı. Şiddet mağduru Semahat Lenk tedavi altına alındı.
Almanya'dan Türkiye'ye 15 yıl önce kesin dönüş yapan emekli hemşire Semahat Lenk, sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce bakıcısıyla yaşamaya başladı.
Beşiktaş Konaklar Mahallesindeki evinde, geçtiğimiz hafta çarşamba günü bakıcısı tarafından şiddet gören Semahat Lenk'in, çığlıkları komşularının dikkatini çekti. Evin balkonunda Semahat Lenk'e şiddet gösteren bakıcının görüntülerini kaydeden komşuları, polise de ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin sözlü tepkisi karşısında hakeret ederek karşılık veren bakıcının, yarı çıplak haldeki görüntüsü de dikkat çekti.
BAŞINDAN YARALANDI
Başından yaralanan kadın ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan bakıcının çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Gizem Erdoğan, bir süredir çığlık sesleri duyduklarını, kadının yeğenine bilgi verdikleri halde ilgi göstermediğini belirterek "Defalarca haber göndermemize rağmen ne aradı ne sordu. Sürekli sesler, bağırış sesleri duyuyoruz. Arsızca, aşağılıkça bir darp olayı var. Hem teyzeyi soyuyor hem de kendisi soyunuyor. Cinsel istismar da var bu olayın içerisinde. Çok kötü bir şekilde yaşlı kadının kafasına vurdu, yaralandı. Herkese meydan okudu. Bakıcı tutuklandı ama, akıbetini bilmiyoruz. Ben yetkililerden rica ediyorum bu işin peşini bırakmasınlar" dedi.
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