94 yaşındaki hastaneden çıkıp oy kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:22

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:22

Tüm Türkiye gibi 94 yaşındaki Foçalı Neziha Dilmen de sandık başına gitti. Rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir hastanede yatan Dilmen, seçim günü oy kullanmak istediğini ısrarla talep edince yakınları kendisini hafta sonu izin alarak eve çıkardı.

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanmak için erken saatlerde oy kullanacağı Necla Midlli Merkez Ortaokulu’na geldi. Yakınlarının desteğiyle ve tekerlekli sandalyesiyle okulun hayli uzun ve yüksek olan engelli rampasını şikayet etmeden geçti.

Oyunu büyük bir keyifle ve hayırlı olsun dilekleriyle sandığa atıp, sandık başında görev yapanlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlık görevini yaptıktan sonra aynı rampadan aşağı indirildi.

“ATATÜRK GETİRDİ BİZİ”

Neziha Dilmen 94 yaşında olduğunu, çocukluğunda Ulu Önder Atatürk’ü gördüğünü belirtti. Neziha Dilmen ; “Adım Neziha Dilmen. 94 yaşındayım. Hastanedeydim. Oy kullanmak için geldim. Atatürk’ü gördüğümde çocuktum. Kenarları balonlu pantolonu vardı. Bizi, annelerimizi Atatürk getirdi buraya. Hayırlısı olsun diyorum” dedi.