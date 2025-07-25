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O ilde 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı, sokaklar bomboş kaldı

O ilde 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı, sokaklar bomboş kaldı

25.07.2025 16:32:00
Güncellenme:
DHA
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O ilde 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı, sokaklar bomboş kaldı

Antalya'da bugün hava sıcaklığı pik yaptı. Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaştığı kentte 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kentte hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 derecenin üzerinde olurken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık yer yer normalinin 8-10 derece üzerinde seyretti.

HAVA SICAKLIĞI PİK YAPTI

Hava sıcaklığını kentte bugün pik noktaya ulaştı.

Kent merkezinde meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1930 yılından itibaren 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcaklığın saat 15.00 sıralarında 46,1 dereceyi aştığı kent merkezinde, bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Hava sıcaklığı Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43, Alanya'da 40 dereceye kadar ulaştı.

CADDELER VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu, dışarı çıkanlarınsa güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullandığı görüldü.

Sıcaktan bunalıp, serinlemek isteyenler de plajlara akın etti.

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