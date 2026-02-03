96 gözaltıya Kadıköy ve Ankara’da protesto

Aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) Sözcüsü Tanya Kara’nın da bulunduğu 96 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar, İstanbul ve Ankara’da protesto edildi.

İstanbul’da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Süreyya Operası önünde yapılan açıklamada, gözaltıların hukuksuz olduğu savunularak, “Basın özgürlüğü, örgütlenme hakkı ile düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel ve anayasal haklardır. Siyasi partilerin, gazetecilerin, kadın ve ekoloji örgütlerinin hedef alınması, iktidarın demokrasiye tahammülsüzlüğünün göstergesidir” denildi.

Açıklamada, operasyonların uzun süredir hedef gösterilen kurum ve kişilere yönelik olduğu ileri sürülerek, “Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla ve yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri sonuçsuz kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltıların çete ve uyuşturucu tacirlerinin “yalan ve iftiraya dayalı” beyanlarıyla kurgulandığı iddia edildi.

Basın açıklamasına katılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, “Zorlu bir yolun yolcusuyuz. Bu yolu yürürken ayağımıza engebeler takılacağını, bazen ayağımıza takılan her engebede dümdüz yürüyeceğimizi bilerek başladık bu yola. Asla vazgeçmeyeceğimizi, asla bu yoldan geri dönmeyeceğimizi haykırdık. Çünkü şunu biliyoruz; AKP faşist rejimine karşı bu rejimi yenmeye ve yenilmesine neden olacağız. Çünkü bu yol bizim yolumuzdur. Çünkü bu yol özgürlüğün ve devrimin yoludur" dedi.

ANKARA’DA DA PROTESTO

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve 19 ilde sabah baskınlarıyla çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız serbest bırakılmalıdır” çağrısında bulundu.

Açıklamada; Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), DİSK Limter-İş, BEKSAV, Etkin Haber Ajansı(ETHA) ve Polen Ekoloji gibi kurumlara yönelik baskınlara dikkat çekildi.

TİP’TEN ÇAĞRI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yaptığı açıklamayla operasyonlara tepki göstererek, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi. Parti açıklamasında, “Bu sabah ESP, DİSK Limter-İş ve BEKSAV’ın da aralarında bulunduğu sendika ve devrimci kurumlara yönelik operasyonlarda çok sayıda sosyalist ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Saray Rejimi’nin uydurma gerekçelerle sosyalistleri ve devrimcileri kriminalize etme çabası boşunadır, gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.