96 kişiye mezar olmuştu... Hasan Alpargün Apartmanı davasında yeni gelişme: Reddi hakim ve tahliye talebi reddedildi

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Hasan Alpargün Apartmanı yıkıldı; 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023'te KKTC'ye kaçmış, yakalanarak Adana'ya getirildi.

Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz" sorusuna "Mukadderat" yanıtını verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında, sanık Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını "hukuka aykırı" bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

SANIK HASAN ALPARGÜN REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Yeniden görülen davanın 10 Temmuz'daki duruşmasında, Alpargün tutukluluğunun devamına karar verilmesi sonrasında mahkeme heyetine hitaben "Allah'ını …" şeklinde küfür etti; mahkeme, bu durumla ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Alpargün'ün avukatı ise 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının "tarafsızlığını yitirdiğini" ileri sürerek, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Alpargün'ün avukatının reddi hakim talebi, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevlendirmesiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni heyeti tarafından değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında avukatın gerekçelerinin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte olmadığını belirterek, talebin reddine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi de oy birliğiyle reddi hakim talebini reddetti. Öte yandan, sanık Alpargün'ün tahliye talebi bir kez daha reddedildi.