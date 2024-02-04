97 kişinin yaşamını yitirdiği Özkan Gold City sitesiyle ilgili iddianame hazırlandı: Kolon kesme iddiası yok!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

“Reis’in dava adamıyım” diyen AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşaa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tüm sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması istendi. Söz konusu siteyle ilgili dile getirilen kolon kesme iddialarına ilişkin olarak iddianamede; 'yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği' ifadeleri yer aldı.

İddianamenin ilgili bölümünde “15 Şubat 2023’te bilirkişi ön inceleme raporunda kolon kesme iddiaları her ne kadar yer alsa da, dilekçelerde belirtilen müştekilerin alınan ifadelerinde kolon kesme iddiasına ilişkin görgüye dayalı şahitliklerin olmadığı gibi somut delillerin de yer almadığı ve yine dosyada yer alan tanık beyanlarında kolon kesme iddiasına ilişkin görgüye dayalı şahitliklerinin olmadığı ve somut deliller yer almamaktadır” denildi.

O RAPOR ORTADA YOK

Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından geçen aylarda siteye ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda kolon kesme iddialarına ilişkin çarpıcı tespitler yer almıştı. Raporda kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik projenin kayıp olduğu dile getirilmişti.

‘EKSİKLİKLER DOSYANIN KADERİNİ BELİRLİYOR’

Şüphelilerin olası kastla yargılanması gerektiğini ifade eden Avukat Fatma Asena Dergi, “İddianamede kolon kesme iddialarının bilirkişi raporunda yer almadığı bu yönden soyut kalarak ispatlanamadığı yazıyor. Bilirkişi raporunda kolon kesilip kesilemediği konusu ele alınamadı çünkü dosyada statik proje yok. Tıpkı bilirkişi raporunun statik proje olmaksızın hazırlandığı gibi iddianame de statik projesiz hazırlandı. Bu eksiklik tüm dosyanın kaderini belirlemeye devam ediyor. Bir an önce statik projenin temin edilmesini istiyoruz” dedi.

‘DOSYA İRDELENMEYE MUHTAÇTIR’

Binadan alınan demir ve beton örneklerinin günümüz yasasına uygun olmadığına ilişkin iddianamede yer alan ifadeleri hatırlatan Dergi, “Bu binalar şüphelilerin söylediğinin gibi yan binanın devrilmesi üzerine yıkılmadı. Bu binalar müteahhidin ve diğer sorumluların bile isteye yaptığı uygunsuzluklar yüzünden yıkıldı. Şunu unutmamak gerekir ki, binanın zemin katında yer alan ve kolon kesildiği iddiamızın olduğu spor salonu ve yüzme havuzu da yine Özkan kardeşlere ait işletmelerdir. Dosya bu açıdan irdelenmeye muhtaçtır. Depremin 1. Yılında Özkan Golden City de hayatını kaybeden insanların yakınlarının yüreklerine bir nebze su serpilmesi için iddianamede olası kast hükümlerini görmek isterdik. Hukuk mücadelemizi bu yönde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Dergi, konuşmasını şu şekilde noktaladı: “Hatay bir gün mutlaka yeniden ayağa kalkacak. Fakat bize bu acıları yaşatan sorumlular tarafımızca asla unutulmayacaktır.”