Rus muhalif Navalni ile ilgili çarpıcı iddia: Kutup Kurdu kolonisinde

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:07

Rus muhalif politikacı Alexei Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalni'nin Moskova'nın yaklaşık 1.900 km kuzey doğusundaki Yamal-Nenets bölgesindeki Kharp'ta bulunan IK-3 cezaevine kadar takip edildiğini söyledi. Yarmysh, Navalni'nin avukatının Pazartesi günü kendisini görmeyi başardığını söyledi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle yerini açıklamayı reddeden Yarmysh, "Kesinlikle Navalni'yi izole etmeye ve ona erişimi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bu hapishane öncekinden çok daha kötü olacak. Hayatını olabildiğince çekilmez hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Navalni'nin Rusya cezaevi sisteminin en ağır derecesi olan "özel rejim" kolonisine nakledilmesi için hazırlık yapan müttefikleri, 6 Aralık'tan bu yana avukatları tarafından görülmediğini söyleyerek akıbeti konusunda alarm vermişlerdi.

Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov, uzak bölgede tutulan mahkumlarla iletişim kurmanın zor olduğunu belirterek, "Oradaki koşullar çok sert, donmuş topraklarda özel bir rejim var" ifadelerini kullandı.

Navalni'nin "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen yeni kalacağı cezaevi, Rusya'daki en zorlu cezaevlerinden biri olarak kabul ediliyor. Buradaki mahkumların çoğu ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler. Kışlar sert geçiyor ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların eksi 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesine göre, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 60 km kuzeyindeki cezaevi, 1960'larda bir zamanlar zorunlu Sovyet çalışma kampları olan GULAG sisteminin bir parçası olarak kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Navalny'nin yerinin tespit edildiğine dair haberleri memnuniyetle karşıladığını ancak sağlığı konusunda "derin endişe" duymaya devam ettiğini belirterek, derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve tutukluluğunu "haksız" olarak nitelendirdi.