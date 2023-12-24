Mars'ın kolonileştirilmesi için önemli bir adım; malzeme keşfi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:25

Bilim insanları, Mars'ta bol miktarda bulunan bir mineralden, Kızıl Gezegen'de sürdürülebilir yerleşime olanak sağlayabileceğini iddia ettikleri yeni bir malzeme geliştirdi.

Araştırmacılar, bir tür nanomalzemenin (insan saçından binlerce kat daha küçük ultra küçük bileşenler) Mars'ta temiz enerji üretimi ve yapı malzemelerinde kullanılmasına yönelik potansiyelini değerlendirdi.

Independent Türkçe'de yer alan ayrıntılara göre NASA'nın genellikle atık ürün olarak kabul ettiği malzemenin temiz enerji ve sürdürülebilir elektronik cihaz sağlamak üzere dönüştürülebileceğini ortaya koydu. Advanced Functional Materials adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada Mars'ta alçıtaşı mineralinin (kalsiyum sülfat) geniş kaynaklar halinde bulunduğu biliniyor ve Kızıl Gezegen'in ilkel su içeriğinin çoğunu içerdiğine inanılıyor.

NASA'nın finanse ettiği birkaç araştırma programı, su buharı ve anhidrit diye bilinen bir atık madde oluşturmak için alçıtaşının kurutulmasının kullanımını araştırıyor.

Bu araştırmada bilim insanları Mars'taki alçıtaşından su elde etmek için yeni bir yöntem geliştirerek atık ürün olan anhidritin, gezegenin gelecekteki kolonizasyonunu sürdürmek ve desteklemek için daha fazla işlenebileceğini ortaya koydu.

Aralarında Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi'nden uzmanların da bulunduğu ekip, anhidriti işleyerek nanobeltlere dönüştürdü ve bunların temiz enerji ve sürdürülebilir elektronik cihazlar sağlayabileceğini gösterdi.

Çalışmada, "Beklenmedik bir şekilde, anhidrit nanobeltlerin kayda değer elektronik özelliklerle" birlikte "yarı iletken ve yalıtkan davranışlara" sahip olduğu belirtildi.

Çalışmanın başyazarı Conor Boland yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, esasen atık olarak kabul edilen kaya parçalarını alıp, temiz hidrojen yakıtı oluşturmaktan transistöre benzer bir elektronik cihaz geliştirmeye ve tekstil ürünlerinin sağlamlıklarını artırmak için katkı maddesi oluşturmaya kadar bir dizi uygulama için dönüştürücü nanomalzeme haline getirebiliyor" dedi.

Araştırmacılar sürecin her aşamasında, kullanılan suyun sürekli toplanıp geri dönüştürülebileceğini de gösterdi.

Dr. Boland, "Bu sürecin Mars'ta uygulanabilirliği konusunda iyimseriz çünkü yalnızca doğada oluşan malzemeler gerektiriyor yani kullandığımız her şey teorik olarak Kızıl Gezegen'de kopyalanabilir. Muhtemelen bu, Mars kolonisini başlangıçtan itibaren sürdürülebilir kılmanın en önemli hedefi" dedi.

Mars bol miktarda kalsiyum sülfat minerali kaynağına sahip ve bu çalışma, kaynakların gelecekteki uzay çalışmalarını destekleme potansiyeline sahip dönüştürücü nanomalzemelerin temeli olabileceği gösterdi.