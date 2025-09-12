97 kişiye mezar olmuştu... Özkan Gold City Blokları davasında yakınlarını kaybedenler konuştu: 'Atış poligonunu genişletmek için kolon kestiler'

Hatay'ın Antakya ilçesinde, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Özkan Gold City davasının beşinci duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Başka bir deprem davasından tutuklu bulunan sanık Mehmet Özkan duruşmaya katılmadı.

Diğer sanıklar, avukatlar ve müştekiler duruşmada hazır bulundu. Tüm sanık avukatları, ikinci bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni rapor talep etti.

"GÜNDE 40 TANE BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANIYOR, GÜVENİLİR DEĞİL"

Mehmet ve Yusuf Özkan kardeşlerin avukatı, bilirkişi raporunun sorunlu olduğunu iddia ederek, "Günde 40 tane bilirkişi raporu hazırlanıyor. Başkaca binaların zemin, statik projeleri karıştırılıyor. Dolayısıyla bu raporların güvenirliliği tartışılır hale geliyor" dedi.

Mahkeme huzurunda bulunan sanık Yusuf Özkan, "Binamız sağlamdı. Yan bina yıkıldı, bizim üzerimize devrildi. Yan binanın baskısıyla bina yıkıldı. Ben de bu binada yaşıyordum" diye konuştu.

"BABAM BENİ KOLON KESTİĞİ YERDE OTURTMAZ"

Sanık Mehmet Özkan'ın kızı aynı zamanda dosya avukatlarından Fethiye Özkan, kendisinin de bu binada oturduğunu, spor salonunun da bürosunun da yine bu binada olduğunu söyleyerek, "Biz Özkanlar hepimiz bu binadaydık. Babam beni kolon kestiği yerde oturtmaz" dedi.

"İNSAN OĞLUNA MEZAR OLACAK YÜKSEKLİĞE SEVİNİR Mİ?"

Binada yakınlarını kaybeden Şadiye Oral, "Bina dikine düşmedi, yedi metre kaydı. 8 katlı bina. Oğlumun evi birinci kat olmasına rağmen üçüncü kat gibiydi. Spor salonu ve asma kat vardı. O yüksekliğe seviniyorduk. İnsan oğluna mezar olacak yüksekliğe sevinebilir mi? Hem anne hem baba oldum, tek başıma evlat yetiştirdim. Oğlum, torunum gitti" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ AVUKATI: "İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

20-30 yıllık binaların sağlam kaldığını, 6 yıllık binanın yıkıldığına dikkat çeken müşteki avukatı, "Bu binalar ne Allah'tan ne de depremden dolayı yıkıldı. Bir eksik vardı ve yıkıldı. Yapılan eksikliklerle çürümüş düzenin bir parçası oldular. Bu binanın neden yıkıldığı bilirkişi raporunda anlatılıyor. Ne donatıdaki ne de zemindeki sorun değişecek. Zaman kazanmak için yeni rapor istiyorlar. Zemin için beş sondaj açılması gerekirken iki sondaj açılmış. İntikam için burada değiliz. Üç yıldır insanlar yas bile tutamadı. Ne zaman adalet sağlanırsa yaslarını yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

"KİM İÇERİDEN ÇIKMALARINA SEBEP OLURSA İKİ ELİM YAKALARINDA OLACAK"

Binada yakınını kaybeden Ayfer Bekar, 6 yıllık binanın nasıl yıkıldığını sorguladıklarını belirterek, "Yusuf Bey kızımın komşusuydu. Bir abiyi korumak için 97 kişiyi heba ediyorlar. Bir kızım vardı hak, adalet istiyorum. Alt kattaki atış poligonunu büyütmek için kolon kestiler" dedi.

Binada gelini ve torununu kaybeden bir başka müşteki ise İstanbul'dan çocuklarının hakkı için geldiğini belirterek "Karşımızda sırıtıyorlar (sanık yakınları için), kolon keserken ses gitmesin diye müzik açmışlar. Bina kolon kesilen yere doğru yıkıldı. Kim içeriden çıkmalarına sebep olursa iki elim yakalarında olacak. Ben her gün ölüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti şu aşamada yeni bilirkişi raporunu gerek görmeyerek duruşmayı 22 Ocak 2026 tarihine erteledi.