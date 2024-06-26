Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:24

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kadın muhabir arasındaki 'oje' diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu. Grup toplantısı sonrası kendisine soru soran gazeteci Rüya Akkuş'un tırnaklarındaki ojeleri gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu. Peki, A Haber muhabiri Rüya Akkuş kimdir? Rüya Akkuş kaç yaşında, nereli?

RÜYA AKKUŞ KİMDİR?

Rüya Akkuş 1988 yılında doğdu. Akkuş, Ankara Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon Gazeteciliği üzerine eğitim aldı ve İletişim ve Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. 2011 yılından beri Turkuaz Medya'da muhabirlik görevini üstlendi.

RÜYA AKKUŞ - ERDOĞAN'IN İLGİNÇ DİYALOGLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran muhabirin ojeleri bir anda gündem oldu. TBMM'deki grup toplantısı sonrası Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada kendisine soru sormak isteyen gazeteci Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşkınlığını dile getirdi.

ERDOĞAN: "BU OJELER NE? BEN Mİ RÜYADAYIM?"

Akkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi. Bu sırada Akkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

ŞARKI SÖYLETMEK İSTEDİ

Daha öncede Gaziantep ziyaret sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve AKP''li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşanmıştı.

A Haber muhabiri, Erdoğan''a "Fatma Şahin Hanım, ''Devlerin aşkı büyük olur'' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Söyle bakalım Rüya

Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.

Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma

Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız.

Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"

"RÜYA, KENDİNE KENDİNE GEL"

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlarIa veya kendi adaylarını gösteriyorlar" cevabını vermişti.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel..." diye tepki gösterdi.

"NABER KIZ?"

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rüya Akkuş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşanmıştı.

Muhabir Akkuş'a "Naber kız?" diye selam veren Erdoğan, kendisine yöneltilen "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" sözlerine, "İş yapmaya geldik" karşılığını vermişti.