AA, Fetullah Gülen'in yeni evinden servis etti: FETÖ lideri drone ile görüntülendi

Yayınlanma: 13.10.2024 - 19:23

Güncelleme: 13.10.2024 - 19:29

AA tarafından, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığı tespit edildi.

İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen evin, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunduğu belirtildi.

Evin 2023 yılında, Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu’nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

AA’nın drone ile havadan görüntülediği evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor.

Çekimler devam ederken demir parmaklıklı kapıdan iki lüks aracın çıktığı görüldü. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı.

İki lüks aracın bilinmeyen bir yere doğru ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdığı aktarıldı.