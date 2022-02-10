AASM'de 'Cumartesi Klasikleri' başlıyor
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) “Serhan Bali ile Cumartesi Klasikleri” başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi müzik tutkunları için “Serhan Bali ile Cumartesi Klasikleri”ni başlatıyor. Mayıs ayına kadar sürecek seri kapsamında ilk konser 12 Şubat’ta verilecek. Konserlere Serhan Bali sunumuyla eşlik edecek.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) “Serhan Bali ile Cumartesi Klasikleri” programıyla İzmirlilerin farklı bir klasik müzik deneyimi yaşamasını sağlayacak. Mayıs ayına kadar her ay düzenlenecek konser serisi 12 Şubat saat 18.00’de başlayayacak. Küçük Salon’da verilecek konserde Gülsin Onay Mozart, Beethoven ve Ahmed Adnan Saygun’un solo piyano eserleri arasından seçkileri yorumlarken, Serhan Bali de soruları ve anlatımlarıyla eserlerin arka planını aktaracak.
Etkinliklere ait detaylı bilgiye “aassm.org.tr” adresinden ulaşılabilir. Biletler ise “kultursanat.izmir.bel.tr” üzerinden seyirciye sunulacak.
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