AB başkanlığı, ödeneğin üzerine çıktığını kabul etti: Para ‘katılım bedeline’ gitti

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, 7 aylık harcamasının bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkması konusunda, “Başlangıç ödeneği, katılım bedellerini karşılamaya yetmediğinden 3 milyar 32 milyon 655 bin 71,73 TL tutarında yedek ödenek kullanılmıştır. Bu durum, başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılmış gibi görünse de, söz konusu artış yalnızca katılım bedellerinin ödenmesinden kaynaklanmaktadır” bilgisini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, 7 ayın sonunda genel bütçeli idareler içerisinde bütçe başlangıç ödeneğini aşan tek kurum AB Başkanlığı olmuştu. AB Başkanlığı’na yılın başında Bütçe Yasası ile 6.7 milyar lira başlangıç ödeneği verilmişti. Başkanlığın 7 aylık gideri ise başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkarak 9.4 milyar liraya ulaştı. Ödenek üstü harcama yapılmış oldu.

KABUL EDİP NEDENİNİ AÇIKLADILAR

AB Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bu yıl için toplam 6 milyar 797 milyon 254 bin lira bütçe ödeneği tahsis edildiğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödeneğin 6 milyar 117 milyon 930 bin TL’si, ülkemizin faydalanıcısı olduğu ve 2004 yılından bu yana ülkemizden 1.3 milyon katılımcının yararlandığı “Erasmus+” ve Avrupa Dayanışma Programları’na katılım bedeli olarak Avrupa Komisyonu’na aktarılmak üzere Ulusal Ajans’a, 679 milyon 324 bin TL’si ise başkanlığımızın idari harcamalarına ayrılmıştır. 20 Ağustos 2025 itibarıyla bu tutarın yalnızca 325 milyon 135 bin TL’si harcanmıştır” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin 2004 yılından bu yana katıldığı Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında bugüne kadar 41 binden fazla projeye toplam 1.89 milyar avro kaynak aktarıldığı belirtildi. 750 bin vatandaşın yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı, toplam 1.3 milyon katılımcının ise bu programlardan yararlandığı kaydedildi. 2025 yılı için Erasmus+ kapsamında 185 milyon 846 bin 302 Avro, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ise 9 milyon 49 bin 447 Avro katılım bedeli ödendiği, ayrıca AB’nin ülkemizin programlara katılımını desteklemek üzere 12 milyon 406 bin 74,30 Avro katkıda bulunduğu, yıl içinde AB’den 44 milyon 732 bin 223,10 Avro ek katkı daha beklendiği bildirildi.

YEDEKTEN 3 MİLYAR

Başlangıç ödeneği, katılım bedellerini karşılamaya yetmediğinden 3 milyar 32 milyon 655 bin 71,73 TL tutarında yedek ödenek kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Bu durum, başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılmış gibi görünse de, söz konusu artış yalnızca katılım bedellerinin ödenmesinden kaynaklanmaktadır” denildi. AB Başkanlığı’nın tasarruf tedbirlerine uyduğu, 2020–2024 yılları arasında toplam 111 milyon 378 bin 886,05 TL ödeneği Hazine’ye iade ettiği bildirildi.