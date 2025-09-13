AB’den Türkiye’deki siyasi duruma ilişkin değerlendirme: ‘Hukukun üstünlüğü siyasi emellere alet mi ediliyor’

Avrupa Birliği (AB) kaynakları, Türkiye’de 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayıp son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla devam eden süreci yorumladı. Kaynaklar, isnatlar kapsamında yalnızca CHP’li isimlere yönelik işlem yapılmasının akıllarda “Hukukun üstünlüğü acaba siyasi emellere alet mi ediliyor?” sorusunu uyandırdığını söyledi. Yolsuzluğun dünyanın her yerine yayılmış olduğunu söyleyen kaynaklar, “Ama bu durumda insan şunu merak ediyor; Niye diğer belediye başkanları da tutuklanmıyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) kaynakları, Türkiye’de 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayıp son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla devam eden süreci yorumladı. Gazetemiz Cumhuriyet’in sorduğu soruya yanıt veren kaynaklar, Türkiye’nin AB’ye taahhüt ettikleri noktasında hukukun üstünlüğü ve demokrasinin sağlamlığı kapsamında yüksek bir çıta belirlediğini ifade etti. Komisyonlarda dile getirilen endişeler kapsamında Türkiye’nin taahhüt ettiği maddeleri yerine getiremeyeceğinin konuşulduğu da öğrenildi.

‘SÜREÇ ŞEFFAF İLERLEMELİ’

Yargı önünde eşitliğin önemine dikkat çeken kaynaklar, “Yolsuzluk dünyanın her yerinde var. Avrupa’da, Türkiye’de, ulusal ve yerel düzeyde var. Ama bu durumda insan şunu merak ediyor; Niye diğer belediye başkanları da tutuklanmıyor” dedi. Kaynaklar, isnatlar kapsamında yalnızca CHP’li isimlere yönelik işlem yapılmasının akıllarda “Hukukun üstünlüğü acaba siyasi emellere alet mi ediliyor?” sorusunu uyandırdığını da belirtti. Sürecin şeffaf ilerlemesinin önemini de vurgulayan kaynaklar, “Avukatlara herhangi bir saldırı olmaması veya avukatların tehlike altında bulunmaması çok önemli. Savunma haklarının olması iyisiyle kötüsüyle çıkıp kendilerini anlatabilmeleri ve savunma yapabilmeleri de çok önemli” ifadelerini kullandı.