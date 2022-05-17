AB: NATO, İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin itirazlarını aşacaktır
Josep Borrell, NATO'nun, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili itirazlarını aşacağını umuyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Josep Borrell, ilk olarak AB Komisyonu ve Avrupa Savunma Ajansı'nın koordineli olarak savunma yatırımlarındaki boşluklara ilişkin hazırladığı analizin değerlendirileceğini belirterek, bakanların Stratejik Pusula'nın uygulanması konusunu da ele alacağını belirtti.
Borrell, bakanların Ukrayna'daki durumu ve ek 500 milyon avroluk askeri yardımı da görüşeceklerini aktardı.
Borrell ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili, "Eminim ki; Konsey İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine mümkün olan en yüksek desteği verecekler. Türkiye'nin bazı itirazlar getirdiğini biliyorum. NATO'nun bunları aşacağını umuyorum. Ancak benim tarafımdan veya Savunma Konseyi tarafından bu üyelik için güçlü bir destek mevcut." diye konuştu.
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