ABB: ASKİ çalışanı deprem bölgesinde, sayaç okuma zorunlu olarak durduruldu
ABB, ASKİ çalışanlarının gönüllü olarak afet bölgesinde bulunması nedeniyle su faturaları için sayaç okuma işleminin zorunlu olarak durdurulduğunu duyurdu.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı da 75 bin 523'e yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çalışanlarının gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görev aldığını duyurdu.
"ZORUNLU OLARAK DURDURULMUŞTUR"
ABB’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "ASKİ sayaç okuma personelimiz gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Bu nedenle sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durdurulmuştır.
Şubay ayı su faturaları Ocay ayı tüketimlerine göre alınacaktır. Sürecin normale dönmesi ile birlikte ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecektir” denildi.
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