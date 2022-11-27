ABB Başkanı Mansur Yavaş: AŞTİ bambaşka oluyor

27 Kasım 2022 Pazar, 22:32

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün sosyal medya hesabında, yenileme çalışmalarının sürdüğü AŞTİ’nin son halini gösteren bir video yayımladı.

Paylaşımında “AŞTİ bambaşka oluyor. Yüzde 90. Kütüphane, sergi alanı, çocuk oyun alanı, toplantı alanı, ofis. Çok yakında” diyen Yavaş, yayımladığı videoda ise şunları söyledi:

“Başkentin hafızası olan AŞTİ, yenilenen yüzüyle hizmet vermek için gün sayıyor. Toplantı salonu, ofis, kütüphane, sergi alanı, modern büfe ile çocuk oyun alanları kazandırılan AŞTİ’nin çatısına da güneş enerji sistemi kuruluyor. AŞTİ çok eskiydi, yenilenmesi gerekiyordu. Yıl sonunda AŞTİ’yi havaalanı konforuna ulaştırmayı hedefliyoruz.”