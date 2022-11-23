Cleveland Fed Başkanı Mester'den faizde yavaşlama mesajı
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artırım artışlarına geçebileceğini söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi canlı tutarken yüksek enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak politika eylemlerine ince ayar yaptığı için önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artırım artışlarına geçebileceğini söyledi.
"YAVAŞLAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Mester, CNBC’ye verdiği röportajda, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puandan yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bence bu çok uygun. Ancak ekonominin bize hangi hızda olmamız gerektiğini söylemesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Fed bu ayın başlarında art arda dördüncü toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırdı, ancak o zamandan beri politika yapıcıların istikrarı, ekonominin benimsemesi için zaman tanımak için borçlanma maliyetlerinde bundan sonra daha küçük artışlara geçmeyi beklediklerinin sinyalini verdi.
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