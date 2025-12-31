ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni yıl mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yıl mesajında, "2026 yılının; toplumsal yaşamda adaletin, emeğin, üretkenliğin ve karşılıklı saygının daha fazla hissedildiği; birlik, dayanışma ve ortak aklın ön plana çıktığı bir yıl olması en büyük arzumuzdur. Kuraklık ve iklim krizi nedeniyle yaşanan su sıkıntısı ile deprem sonrası kentimizin aldığı yoğun göçün de etkisiyle ortaya çıkan ulaşım sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda; 2026 yılında da su kaynaklarını koruyan, altyapıyı güçlendiren ve ulaşım sorununu önceleyen yatırımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, yayımladığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni bir yılın başlangıcında, huzurun, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın toplumumuzun her kesiminde daha da güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2026 yılının; toplumsal yaşamda adaletin, emeğin, üretkenliğin ve karşılıklı saygının daha fazla hissedildiği; birlik, dayanışma ve ortak aklın ön plana çıktığı bir yıl olması en büyük arzumuzdur. Geride bıraktığımız tüm yılın deneyimleriyle yeni yıla daha güçlü ve emin adımlarla girdiğimizi bilmenizi isterim.

Kuraklık ve iklim krizi nedeniyle yaşanan su sıkıntısı ile deprem sonrası kentimizin aldığı yoğun göçün de etkisiyle ortaya çıkan ulaşım sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda; 2026 yılında da su kaynaklarını koruyan, altyapıyı güçlendiren ve ulaşım sorununu önceleyen yatırımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bunun yanından yeşil alanlardan kırsal kalkınmaya, teknolojiden, kültür ve sanattan sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle Ankara’mıza yakışır hizmetler sunmaya devam ettik. Yeni yılda da aynı anlayışla; temel ihtiyaçlara öncelik veren, kaynaklarını verimli kullanan, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kıymetli hemşehrilerimizin yanında olmayı ve Ankara’mızı birlikte yönetmeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle bir yılı daha birlikte karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde 2026 yılının; bolluk, bereket, barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, değerli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."