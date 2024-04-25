ABB Başkanı Yavaş toptancı halinde esnafı ziyaret etti

Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:23

Güncelleme: 25.04.2024 - 14:31

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle Toptancı Hali’ndeki esnafa ziyaretlerde bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Yavaş’a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da eşlik etti.

ESNAF ALKIŞ VE SLOGANLA KARŞILADI

Esnafın alkış ve sloganlarıyla karşılanan Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür ederken Hal Başkanı Ceyhan Gündüz de Yavaş’a esnafa verdiği destekler ve hizmetler için teşekkür etti.

Meyve-sebze peronlarını gezen Yavaş, esnafı dinleyip sorun ve taleplerini de not aldı.