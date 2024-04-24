ABB Başkanı Yavaş, büyükelçilere verdiği resepsiyonda sığınmacı sorununu anlattı: ‘Ülkemiz tampon işlevini reddediyor’

Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:17

Güncelleme: 24.04.2024 - 20:17

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Mogan Park Konuk Evi’nde Ankara’daki büyükelçiler ve misyon temsilcilerine resepsiyon verdi.

Resepsiyona Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı. Yavaş, resepsiyona katılan tüm elçileri konuk evinin kapısında eşi Nursen Yavaş ile karşıladı.

Ankara’nın yerel oyunlarının sergilenmesiyle başlayan resepsiyon Yavaş’ın konuşmasıyla devam etti. Yavaş konuşurken, konuşmasının İngilizce metni de resepsiyon için kurulan ekrana yansıtıldı. Konuşmasının başında Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis’in açıldığı 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini söyledi. Ardından yerel seçim sonuçlarına değinen Yavaş, “Rekor bir oy oranıyla tekrar seçilmiş bulunuyorum. Bu başarıda geçtiğimiz beş yılda ortaya koyduğumuz adil yönetim anlayışı önemli bir rol oynamıştır. Bu anlayışla yönetimimiz devam edecek, söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmaları yaparken sizlerle iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz. Tecrübelerinizi bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyacağımızı, kapımızın her zaman size açık olacağını; kültürel, sosyal alanda iş birliğimizi artırmanın bizi mutlu edeceğinin altını çizmek istiyorum” dedi. AB üyeliğinin Türkiye için kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, “AB üyeliği temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği Muasır medeniyetlere ulaşmak için AB üyeliğinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MİLLET TAMPON ROLÜNÜ REDDEDİYOR’

Konuşmasında sığınmacı sorununa da değinen Yavaş, “2016’da Türkiye-AB zirvesinde alınan karar Türkiye’nın sığınmacı yükünü iyice artırdı ve kontrol edilemeyen bir göç akışına yol açtı. Türkiye artık göçmenler için bir kalış ülkesi haline gelmiştir. Bunun yarattığı toplumsal huzursuzluk, demografik baskı mevcut durumun sürdürülemez olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu bakımdan milletimizin endişeleri gözetilmelidir. Milletimiz bir mülteci tampon bölgesi işlevini reddetmektedir. Ülkemizin üzerine yüklenen bu yük hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle mültecilerin kendi ülkelerinde doğru bir planlama ile insan haklarına uygun şekilde yeniden iskan edilmesi konusunu önemsiyorum” diye konuştu. Yavaş, İsrail-Filistin konusuna ilişkin de “21. yüzyılda çocukları ve sivilleri öldürmek insanlık suçudur. Filistin halkının yanında olduğumu belirtiyor, İsrail hükümetini sağ duyulu davranmaya davet ediyorum. Ankara barışın ve karşılıklı anlayışın simgesi olmaya devam edecektir” yorumunu yaptı. Yavaş’ın konuşması sonrazı

ABB Kent Orkestrası’nın dinletisi gerçekleştirildi.