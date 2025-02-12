ABB, davada müdahillikten çekildi, Etimesgut Belediyesi inşaat ruhsatı verdi: Türk-İş ve Medipol’e AOÇ arazisi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:08

Yedi yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk-İş ziyareti sırasında, konfederasyona bölgeden arazi ayrılması için söz verdi. Ardından, Eskişehir yoluna yakın ve “AOÇ arazisinin bütünleyicisi” olarak bilinen araziden 19 dönüm arsa, Türk-İş tarafından Hazine’den alındı. 38 milyon lira ödenen arazi fiyatının 22 milyonu, Türk-İş’in bugün genel merkezinin bulunduğu Bayındır sokaktaki binaya karşılık sayıldı.

TÜRK-İŞ: İŞÇİYE EV YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022’de söz konusu arazi üzerinde imar planı değişikliği yaptı ve onaylandı. TMMOB Mimarlar Odası imar planına karşı dava açtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) müdahil oldu. Plan, Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Daha sonra ABB, söz konusu davadaki müdahilliğini geri çekti. 30 Mayıs 2024’te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgeye “özel sosyal tesis alanı” niteliği kazandırıldı.

Türk-İş yetkilileri, arazinin Atatürk Orman Çiftliği ile bağlantısının olmadığını, arsanın Hazine’den alındığını söyledi. Etimesgut Belediyesi’nin de inşaat ruhsatı verdiğini belirten yetkililer, “İşçiye ev yapıyoruz. Kanunsuz hiçbir işimiz yok. 19 dönümlük arazinin yalnızca 4 dönümünde genel merkez ve konferans salonu var” dedi.

KURULUŞ AMACI DIŞINDA

Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından planın ilgili arazinin iptal gerekçesinde “taşınmazın AOÇ arazisinin bütünleyicisi” olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda ise “Planda getirilen kullanıma ilişkin seçilebilecek oldukça fazla alternatif alan var iken plan kararının AOÇ kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen kullanımlar dışında olduğu” bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet’in eriştiği belgeye göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın AOÇ Müdürlüğü ile 29 Mart 2022’de yaptığı yazışmalar kapsamında, alanın “1. derece doğal ve tarihi sit sınırları içerisinde” kaldığı ortaya çıktı.