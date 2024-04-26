ABB, ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı’ yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçileri anısına “Dışişleri Şehitler Anıtı” yapacak.
ABB, bugün yeni bir karar aldı. Belediyenin aldığı karar
göre; Kızılay Zafer Parkı içerisine, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen
Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçiler anısına "Dışişleri Şehitleri
Anıtı" yapılacak.
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