ABB, ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı’ yapacak

Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:09

Güncelleme: 26.04.2024 - 22:09

ABB, bugün yeni bir karar aldı. Belediyenin aldığı karar göre; Kızılay Zafer Parkı içerisine, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçiler anısına "Dışişleri Şehitleri Anıtı" yapılacak.

