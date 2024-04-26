ABB, ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı’ yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçileri anısına “Dışişleri Şehitler Anıtı” yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:09
ABB, ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı’ yapacak
Abone Ol google-news

ABB, bugün yeni bir karar aldı. Belediyenin aldığı karar göre; Kızılay Zafer Parkı içerisine, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçiler anısına "Dışişleri Şehitleri Anıtı" yapılacak.

 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı
CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Boğaziçili profesör uyardı! Rekor sıcaklıklar kapıda

Boğaziçili profesör uyardı! Rekor sıcaklıklar kapıda
CHP’li Bağcıoğlu'ndan OYAK'a 'emekli askerler' çağrısı

CHP’li Bağcıoğlu'ndan OYAK'a 'emekli askerler' çağrısı
Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı

Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı
Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi

Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi