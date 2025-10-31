ABB görüntüleri paylaştı: Bir grup genç alt geçitin enerjisini kesmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), yürüyen merdivenlere yönelik sabotajlara ilişkin yapılan açıklamada "Ankara’da metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik kasıtlı sabotajlar sürüyor. Son olarak İvedik Alt Geçidi’ndeki yürüyen merdivenin elektrik panosuna bir grup gencin müdahale ederek enerjisini kestikleri, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Bu olay sabotaj girişimlerinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi" denildi.

ABB Basın Bürosu, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kadarı da pes dedirtti. Ankara'daki yürüyen merdivenlere sabotaj sürüyor: Elektrik panosundaki enerjiyi kestiler. Ankara’da metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik kasıtlı sabotajlar sürüyor. Son olarak İvedik Alt Geçidi’ndeki yürüyen merdivenin elektrik panosuna bir grup gencin müdahale ederek enerjisini kestikleri, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Bu olay sabotaj girişimlerinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi; kamuya ait yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarını kasıtlı şekilde durduran, zarar veren veya tehlikeye atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, bu tür eylemlerin yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda binlerce vatandaşın günlük ulaşımını da sekteye uğrattığını vurguladı."