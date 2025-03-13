ABB, iftara yetişemeyen yurttaşlara motokuryeyle kumanya dağıtıyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:45

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, trafikte bulunan ve iftara yetişemeyen yurttaşlara motokuryelerle kumanyaları ulaştırıyor. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’nun gönüllü olarak gerçekleştirdiği kumanya dağıtımı hakkında konuşan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkan Vekili Burkan Yıldırım, “Trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyoruz.

Bunu tamamen gönüllü olarak, hiçbir ticari amaç gütmeden yapıyoruz. Amacımız bu mübarek ayda dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda olan vatandaşlarımızın yanında olmak. Bu projeye öncülük eden Sayın Başkanımız Mansur Yavaş ve Daire Başkanımız Ahmet Güven’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz” dedi.

YURTTAŞLAR MEMNUN KALDI

Yolda olan ve iftara yetişemeyen yurttaşlar,memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ramazan Tekin: “Çok teşekkür ederiz. Allah Razı olsun. Elinize sağlık, bununla orucumu açacağım.”

-Ömer Faruk Karaca: “Gayet güzel bir uygulama olmuş, teşekkür ederiz. Memnun kaldık.”

-Metin Güneş: “Allah kabul etsin. Güzel bir düşünce tam iftar vaktinde böyle bir uygulama yapılması.”

-Şeniz Aktaş: “Harika… Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Trafikteyiz orucumuzu yolda açacağız. Emeğine sağlık, Mansur başkan çok yaşasın.”

-Ufuk Dinçer: “Sağ olsunlar, bu saate olması yetişemeyenler için… Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.”

-Semih Cesur Demirci: “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir uygulama yapmış. Motorcu arkadaşlara da teşekkür ederim. Şimdi iftarımızı açacağız Allah’ın izniyle.”