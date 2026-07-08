ABB konser davasına devam edildi: Bilirkişi raporu bekleniyor!

ABB’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı “konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı” iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına dün Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek sanıklara söz verdi. Önceki duruşma tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

SANIKLAR ADLİ KONTROLLERİN KALKMASINI İSTEDİ

Sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını veya hafifletilmesini istedi. Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren de süreçte büyük zorluk yaşadığını, yurt dışındaki fuarlara katılamadığını ve işlerini toparlaması gerektiğini belirterek yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Diğer sanıklar da adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

TALEPLER KABUL GÖRMEDİ

Mahkeme heyeti, ABB çalışanları Levent Erdoğan ve Eren Demir’in yurt dışına çıkmama adli kontrol kararının kaldırılmasın hükmetti. Sanıklar Bozkurt ve Evren’in yurt dışına çıkmama adli kontrol kararının devamına, imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise iki haftada bir uygulanacak şekilde değiştirilmesine karar verdi. Heyet, diğer sanıklar Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Alp Aykut Çıngır, Arda Akman, Celal Akbaş, Kaan Alp, Kurtuluş Bakır, Sıla Evren ve Üstün Alpay hakkında uygulanan yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin aynen devamına hükmetti. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 16 Ekim’e erteledi.