ABB Mezarlıklar Daire Başkanı Bozan, Gökçekler’e ilişkin suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ileri sürdüğü kefen, ceset torbaları ve tabut iddialarına ilişkin eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek hakkında “iftira, görevi kötüye kullanma ve alenen hakaret” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Osman Gökçek’in Bozan’a ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik asılsız iddialar ortaya atıldığı belirtilerek Gökçek’in “Kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular. Bu paralar kimin cebine gitti?, Sayın Mansur Yavaş, pandemi döneminde, konserde, tabutlarda, ceset torbalarında, kefen işlerinde yaptığın vurgun ortada” sözleri anımsatıldı. Dilekçede, Melih Gökçek’e ilişkin ise “Oğlunun bu hukuk ve ahlak dışı söylemlerini kasıtlı olarak yayarak oğlunun hukuka aykırı eylemine iştirak etmiştir. İbrahim Melih Gökçek'in son iki gün içerisinde yapmış olduğu paylaşımların (sosyal medya hesabından) tamamı bu sözde kefen vurgununa ilişkindir” ifadelerine yer verildi.

''AKP’NİN YENİDEN ABB YÖNETİMİNİ KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR''

Gökçek’lerin iftira suçuna yönelik yer verilen açıklamada ise, “Şüpheli, elinde hiçbir delil olmamasına rağmen, sırf Mansur Yavaş ve Köksal Bozan’ı karalamak için söz konusu söylemlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu davranışının altında, mensubu olduğu siyasi partinin ABB seçimlerini son iki seçimdir ezici farkla kaybetmesinin getirmiş olduğu psikoloji yatmaktadır. Şüpheli, toplumun ve özellikle Ankara halkının oldukça sevdiği kişileri kötü göstermeye çalışmakta, bu sayede mensubu olduğu siyasi partinin ABB yönetimini yeniden kazanabileceğini düşünmektedir. Somut olayda şüpheli, müvekkilin ve Sayın Mansur Yavaş'ın bu suçu işlemediğini bildiği halde sözde fiilin sözde failleri olarak lanse etmiştir” denildi.

''YAVAŞ'IN İTİBARINA ZARAR VERMEYİ AMAÇLADI''

Görevi kötüye kullanma suçuna yönelik kullanılan ifadeler ise şu şekilde kayda geçti:

“Her yıl yaklaşık 30.000 küsür cenaze kaldırılmakta olup, şüpheli tarafından iddia edildiği gibi kefen vb. alımına ilişkin hukuksuz, yolsuz ve kanuna aykırı gerçekleştirilmiş bir işlem mevcut değildir. Şüpheli Osman Gökçek, kamu görevini kötüye kullanarak söylemlerde bulunmuş olup müvekkilin ve Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara halkı ve Türk halkı nezdinde güvenilirliğine/itibarına zarar vermeyi amaçlamıştır ve tipiklikteki ‘kişisel mağduriyet’ şartı böylece sağlanmıştır. Yine yapmış olduğu açıklamalar ile kendi bağlı bulunduğu partiye oy devşirmeye çalışmış ve böylece de ‘menfaat’ şartı sağlanmıştır.” Dilekçenin sonucunda, olaya ilişkin soruşturma açılması ve iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talep edildi.