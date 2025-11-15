ABD, ‘alımları durdurun’ demişti: Türkiye ve Rusya arasında ‘enerji işbirliği’ görüşmesi

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin dün yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci’nin 13 Kasım’da Ankara’da bir araya geldikleri, enerji alanındaki etkileşimin özellikle görüşüldüğü belirtildi.

‘ÇOĞU KONUDA POZİSYON AYNI’

Büyükelçilik, “Aleksandr Pankin, Rus tarafının karşılıklı çıkarları olan tüm alanlarda pragmatik ve karşılıklı yarar temelinde bir diyalog sürdürme niyetini teyit etti. Rus tarafı, petrol, doğal gaz ve barışçıl atom enerjisi dahil olmak üzere fosil yakıtların özel rolünü dikkate alarak, enerji işbirliği ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik gerçekçi ve dengeli bir yaklaşımın sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti” sözlerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Bakan Yardımcıları, toplantı gündemindeki çoğu konuda pozisyonlarının yakın veya tamamen aynı olduğunu belirttiler. Uluslararası ekonomik platformlarda karşılıklı yarar temelinde temasları ve yakın iş birliğini sürdürme konusunda da mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

ABD BİR SÜREDİR ‘ALIMI DURDURUN’ DİYOR

Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımını ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 25 Eylül’de yaptığı görüşmede gündeme getirmiş, basın mensuplarına, “(Erdoğan’ın) yapabileceği en iyi şey Rusya’dan petrol ve doğal gaz almayı bırakmak olur” demişti. ABD Dışişleri ise, Bakan Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 10 Kasım’daki görüşmesi sonrası, “ABD, Başkan Trump’ın, Ukrayna’da devam eden savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmak amacıyla tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi satın almayı durdurma çağrısı yaptığının altını çizdi” açıklamasını yapmıştı. Türkiye, ham petrol ithalatının yüzde 66’sını, doğal gaz ithalatının ise yüzde 41’ini Rusya’dan yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Trump-Erdoğan zirvesi sonrası, enerji alımı konusunda kökten bir tutum değişikliği olmayacağı mesajını vermişti.