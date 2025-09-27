ABD’den zirve sonrası federalizm karşıtı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinde Suriye de ele alındı.

Türkiye, Suriye’de üniter bir devlet isterken, PKK bağlantılı SDG’nin bir an önce Suriye ordusuna entegre olmasını istiyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Suriye’de federalizme karşı olduğunu söyledi, “Parçalanmış federalizmlerin veya mezhepçiliklerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı. Lübnan'a bakın, tam bir kaos” sözlerini kullandı.

Barrack ayrıca, “Daha fazla özerklik meselesi, her fraksiyonun veya her azınlığın meselesidir ki bence yeni hükümet de onların kendi eğitim sistemlerini, kendi dillerini, kendi dini uygulamalarına saygı gösterilmesini istediklerini kabul ediyor. Suriye'de ikinci sınıf olarak görülmek istemiyorlar” açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE DAHA UMUTLU OLABİLİR"

Barrack’ın sözleri çerçevesinde Erdoğan-Trump görüşmesini ve Suriye’nin muhtemel geleceğini Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Direktörü Dr. Oytun Orhan, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Barrack’ın açıklamalarının Türkiye’nin beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyen Orhan, “Çünkü Türkiye esasen Suriye’de azınlık haklarının korunmasını Suriye’nin istikrarı açısından bir gereklilik olarak görüyor. Barrack’ın ifade ettiği azınlık hakları konusu Türkiye’de rahatsızlık yaratmaz” dedi.

Orhan bununla birlikte, Barrack’ın federalizm karşıtı ifadelerinin Türkiye için olumlu olduğunu kaydederek, “Büyükelçinin bahsettiği Lübnan ve diğer ülkelerde etnik, mezhepsel bir yapı oluşturuldu. Zayıf devletler ortaya çıktı. Dolayısıyla Barrack’ın açıklamaları Erdoğan-Trump görüşmesinin iyi geçtiğine dair bir işaret” dedi.

Orhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın Birleşmiş Milletler’de görüşmesini anımsatarak, “ABD ile Suriye arasında ilişkilerin pekişmesi, Suriye’de üniter yapının korunması açısından Türkiye’nin daha da umutlu olmasını sağlar” dedi.

İSRAİL BUNA KARŞI DURABİLİR Mİ?

Öte yandan Suriye’de İsrail etkisi de mevcut. Türkiye’nin üniter bir Suriye talebinin aksine İsrail’in federal bir devlet istediği değerlendirmeleri yapılıyor.

Dr. Orhan bu konuda, “ABD açısından İsrail’in öncelikli olduğunu biliyoruz. Fakat son dönemde ABD arabuluculuğunda İsrail-Suriye arasında bir mutabakat sağlanma çabası var. Barrack anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Eğer bu anlaşma sağlanırsa, İsrail belirli güvenlik garantileri kapsamında Suriye’nin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilecek. Bu sayede Süveyda üzerinden Suriye’nin geneline yayılan özerklik talepleri son bulabilir” değerlendirmesinde bulundu.