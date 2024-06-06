ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için gerekli onayın verildiğini duyurdu.
Bu anlaşma kapsamında Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti alacak.
BİDEN YÖNETİMİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme talebine destek verdiğini açıklamıştı.
Biden, Kongre'ye Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için çağrıda bulunmuştu.
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