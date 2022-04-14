ABD Kongre Üyesi Keating: 'İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm'

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:32

Bazı basın yayın organlarında ABD Temsilciler Meclisi üyesi Bill Keating'in "Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük" dediğine yönelik haberler yayınlanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiayı yalanlayarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

ABD Kongre üyesi Bill Keating de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Keating, "Başkan İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm. 31 Mart’taki ifadelerim, başkanı bir oturuma davet etmek hakkında ekibimle daha önce yaptığım bir değerlendirmeye yönelikti, ancak herhangi bir temas olmadı ve çıkan haberlerin aksine başkan ile kesinlikle konuşmadım" dedi.