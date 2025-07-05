ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın ‘Osmanlı sistemi’ çıkışına tepkiler sürüyor: Batı’nın bakışı değişmedi

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Anadolu Ajansı’na 30 Haziran’da verdiği “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki millet sistemi farklı grupların merkezi sistemdeki varlıklarını yüzlerce yıl sürdürmelerine imkân verdi” demecine yönelik tepkiler sürüyor. Bu kapsamda diplomasi tarihçisi Hüner Tuncer, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Barrack’ın demecinin 19. yüzyıl Avrupa diplomasisine yön veren Avusturya İmparatorluğu Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Klemens Wenzel von Metternich’in (1773-1859) görüşlerini yansıttığını belirtti.

Metternich, 1815’te Avrupa siyasi dengelerinin yeniden görüşüldüğü Viyana Kongresi’nde “Meterrnich Sistemi” olarak tarihe geçen sistemin mimarıydı. Meternnich Sistemi’yle dönemin Avrupa’sının emperyalist devletleri Büyük Britanya, Avusturya, Rusya ve Prusya’nın statükolarını korumak için “ulusçuluk” hareketlerinin bastırılması ve “ulus devletlerinin” dağıtılması hedeflendi.

'DİNSEL YASA' ÖNERİSİ

Diplomasi tarihçisi Tuncer, Metternich’in yenilikçi ve cumhuriyetçi fikirlere karşı olduğunu, Osmanlı’ya “kendi toplumsal bünyelerine uymayan Avrupa yasaları ve yönetim biçimleri yerine, dinsel yasalara dayanan bir düzen kurmayı” önerdiğini belirtti. Batılıların Türkiye’ye yönelik bu bakışının yüzyıllar geçmesine karşın değişmediğini vurgulayan Tuncer, “Büyük Atatürk’ün 20. yüzyılın başında Osmanlı topraklarını işgal eden emperyalist devletleri yenmesini ve bunun ertesinde gerçekleştirdiği çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni, başta ABD ve Avrupa olmak üzere batılı devletlerin hiçbiri içlerine sindiremedi. Artık Batılı devletlerin şu gerçeği görmelerinin zamanı çoktan gelmiştir: Atatürk Devrimi ve Atatürk Cumhuriyeti, sonsuza değin sürdürülecek ve laik niteliğini hiç yitirmeden bağımsızlığını koruyacaktır” dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN 'KERKÜK' AÇIKLAMASI

Irak’ın Kerkük şehrinin Altunköprü kasabasında Türkmenler, kasabanın yönetiminde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle eylemler düzenledi. Üç gündür devam eden gösteriler sonucunda Kerkük İl Meclisi devreye girerek konuyla ilgili bir komisyon kurulmasına karar verdi. Kararın ardından eylemler sonlanırken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Keçeli, “Türkmen soydaşlarımızın Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmeleri temel beklentimizdir. Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesi’ne Türkmen olmayan bir müdür atanması haklı olarak Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır” dedi. Keçeli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.