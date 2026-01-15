ABD’nin ‘Müslüman Kardeşler’ kararı sonrası Türkiye’den bir adım gelecek mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 04:00:00
Batu Bozkürk
ABD’nin Müslüman Kardeşler’in Mısır, Lübnan ve Ürdün kollarını terör listesine almasının ardından gözler örgütün Türkiye’deki varlığına çevrildi. Cumhuriyet’in “Bu konuda herhangi bir adım atılacak mı” sorusuna resmi kaynaklar, “Biz Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uygulamakla yükümlüyüz. Bize ulaşan bir talep yok” yanıtını verdi.

ABD, Hamas’a destek vermekle suçladığı Müslüman Kardeşler’in Mısır, Lübnan ve Ürdün kollarını terör örgütü ilan etti. Mısır’da 2013 yılında Muhammed Mursi’ye yapılan darbenin ardından Müslüman Kardeşler ülke dışına çıkarken, örgütün Londra ve İstanbul’da iki ayrı lider kadrosu oluştu.

Müslüman Kardeşler Türkiye’de ağırlıklı olarak sivil toplum ve medya faaliyetleri yürüttü. Ancak Türkiye-Mısır ilişkilerinin 2021’den itibaren normalleşmesiyle, örgütün Türkiye’deki etkinlik alanı belirgin biçimde daraltıldı.

Türkiye’deki bazı Müslüman Kardeşler üyelerinin tutuklandığı haberleri de çeşitli basın kuruluşlarında kendine yer buldu.

‘BİZE ULAŞAN BİR TALEP YOK’

ABD’nin Müslüman Kardeşler ile ilgili aldığı kararın ardından Türkiye’nin bu konuda ilave adımlar atıp atmayacağı tartışılırken, Cumhuriyet konuyu yetkililere sordu.

Resmi kaynaklar, “Biz Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uygulamakla yükümlüyüz. Bize ulaşan bir talep de yok” yanıtını verdi.

