ABD Vergi Dairesi ‘ne göre Diyanet, bu ülkede aynı statüdeki İslam kuruluşları arasında ilk üçte yer aldı: Mal varlığıyla fark atıyor!

Diyanet Center of America (DCA) adıyla etkinlik gösteren “Turkish American Community Center Inc” olarak ABD yasalarına göre şirketleşen Diyanet’in, aynı statüde İslami kuruluşlar arasında mal varlığı karşılaştırıldığında üçüncü sırada olduğu görülüyor.

ABD Vergi Dairesi’ne (IRS) yapılan 16 Temmuz 2025 tarihli resmi bildirime göre; 501(c)(3) statüsünde kâr amacı gütmeyen İslami kuruluşlara (Islamic nonprofit organizations) ilişkin resmi verilerde ilk sırayı 336 milyon dolarla “Safa Trust” adlı kuruluş aldı. İkinci sırada mal varlığı 232.4 milyon dolar olan “İslamic Relief USA” bulunuyor. Üçüncü sırada ise “Diyanet Center of America” var. Diyanet’in mal varlığı 83 milyon 712 bin 333 dolar.

2023 yılı vergi bildirimine göre, Diyanet Center of America, 4 milyon 470 bin 607 dolar gelir beyan etti. Buna karşılık, 6 milyon 555 bin 143 dolar harcama yapmış. Böylece Diyanet, 2023 yılını 2 milyon dolar açıkla kapatmış oluyor. Gelirin 2 milyon 167 bin 881 doları kiralardan sağlanmış.

Toplam hibe, bağış vs. ise 975 bin 575 dolar. Program hizmetlerinden sağlanan gelir ise 877 bin 766 dolar. Diyanet’in Washington yakınlarındaki tesislerinde 11 villa, çevrede villa tipi iki müstakil ev, “guest housemisafir evi” olarak adlandırılan 24 odalı bir otel, restoran, hediye dükkanları, kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve hamam bulunuyor.