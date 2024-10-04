ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:38

Güncelleme: 04.10.2024 - 16:22

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkedeki tarım dışı istihdamın eylül ayında 254 bin arttığını açıkladı. Verilere göre ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Piyasalarda istihdamın 147 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,2'de kalması bekleniyordu.

Temmuz verisi 142 binden 159 bine revize edildi. Tarım dışı istihdam haziranda 118 bin, temmuzda 89 bin artmıştı.

Ortalama saatlik kazançlar eylülde ortalama yüdze 0,37, yıllık bazda yüzde 3,97 arttı.

DOLAR ENDEKSİNDE 4 AY SONRA İLK

Tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksi yüzde 0,48'lik artışla 102,43'e yükseldi. Dolar Endeksi yüzde 0,589 yükseldi, bu son 4 ayda görülen en büyük günlük yükseliş oldu.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

ABD'de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından gün içinde 2 bin 667 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın 2 bin 632 dolara kadar düştü. Şu sıralar ons altın 2 bin 649 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın ise gün içinde 2 bin 898 TL ile 2 bin 936 TL arasında izlendi.