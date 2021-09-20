ABD'de ziyareti öncesi Erdoğan hakkında çarpıcı yorum

20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gitmesinden önce Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera dikkat çekici bir haber/analiz hazırladı.

Yazıda, Erdoğan'ın, Afganistan'daki gelişmeler sayesinde ABD ile ilişkileri geliştirdiğini bilerek New York'a gittiği ifade edildi.

Bu yılın başında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'nin Rus füzeleri satın alması konusunda Ankara'yı ABD'nin "sözde" ortağı diyerek "alay ettiği" hatırlatılan analizde, "Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i işgal etmesinin ve ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Blinken, Türkiye'nin 'önemli bir NATO müttefiki ve bölgede paha biçilmez bir ortak' olduğunu belirttiği bir tweet paylaşmıştı" denildi.

Makalede, tutumlardaki sert değişikliğin Erdoğan'a, Washington ile ilişkilerin kurtarılabileceğine dair bir umut ışığından daha fazlasını sunduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Londra merkezli Dış Politika Merkezi'nden araştırma görevlisi olan Emre Çalışkan, 'Erdoğan'ın politikasındaki tek fark; Biden ile yaptığı ve onu Türkiye'nin Afganistan'da daha büyük bir rol oynayabileceğine ikna ettiği görüşmede yatıyor' dedi. Erdoğan ilk olarak Haziran ayındaki NATO zirvesinde Biden'a Türkiye'nin Kabil havaalanını koruma rolünü önerdi. Alman Marshall Fonu Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, Erdoğan'ın 'Afganistan'ı vitrin olarak kullanacağını, aslında Türkiye ile ABD'nin birçok konuda ortak çıkarları olduğunu ve ABD'nin de Türkiye ile işbirliğinden yararlandığını' sözlerine ekledi. Ankara bunu Batı'nın hâlâ Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu veya Batı'nın hâlâ Türkiye ile işbirliğinden faydalandığını kanıtlayan bir konu olarak görüyor."

ERDOĞAN BASKI ALTINDA: İMAJINI YENİDEN KURMAK İSTİYOR

2023'te yapılması beklenen seçimlere değinilen yazıda erken seçim olasılığından da bahsedilerek, "Erdoğan, ekonomi, koronavirüs pandemisi ve şu anda Türkiye'de bulunan yaklaşık dört milyon mülteci ve Afganistan'dan eklenecek olan daha fazla göç tehdidi ile baskı altında" olduğu belirtildi.

Analize göre; Erdoğan ayrıca, Biden'den gelecek herhangi bir tavizin destekleyeceği, yerli izleyicileri için bir dünya lideri olarak imajını yeniden kurmak istiyor.

Ünlühisarcıklı, Erdoğan'a ilişkin "Bu iki fırsatı kullanarak küresel liderlerin resmine geri dönmek istiyor" dedi.

ERDOĞAN'IN GÖÇ ÇIKMAZI

Analizde son olarak şunlar kaydedildi:

"ABD ile ilişkilerde iyileşme, Türkiye ekonomisi için çok ihtiyaç duyulan sermayeyi sunan yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi daha çekici bir olasılık haline getirecektir. Erdoğan muhtemelen diğer liderlere Afgan göçündeki artışla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir taahhütte bulunmaları için baskı yapacak. Türkiye, daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini ve Afganları sınırlarından uzak tutmak için bir plan arayacağını vurguladı."