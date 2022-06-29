ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı: Modernizasyon planlarını kesinlikle destekliyoruz
ABD Savunma Bakanı Yardımcısı, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını modernize planlarını desteklediklerini söyledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi devam ederken, dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.
Celeste Wallander, ABD'nin, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını "kesinlikle" desteklediğini dile getirdi.
Wallander, Türkiye'nin, ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçakları ve modernize kitlerine değinerek, "bunların süreç içerisinde çalışılacağını ve mevcut planlar dahilinde ilerleyeceğini" söyledi.
'NATO VE ABD GÜVENLİĞİNE DE KATKIDIR'
Celeste Wallander, Türkiye'nin F-16 adımlarına işaret ederek, “ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını kesinlikle destekliyor” dedi.
Wallander, "Bu planlar bir süreç aşamasında ve bizim sözleşme süreçlerimizde üzerinde çalışılması gerekiyor. Ancak ABD, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine ve dolayısıyla ABD güvenliğine de katkıdır" diye konuştu.
BLOOMBERG: BİDEN VE ERDOĞAN, F-16 SATIŞINI TARTIŞACAKLAR
Öte yandan, Bloomberg'in aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin oturum aralarında Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmek için yeni F-16 savaş uçaklarının satışını tartışacaklar.
Bloomberg'e demeç veren Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerini destekleme kararı, ABD Başkanı Joe Biden ile resmi bir görüşmenin yolunu açtı.
ABD'li üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'nin uzun süredir devam eden savunma taleplerini de içeren bir dizi konuyu görüşmesinin beklendiğini ifade etti.
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