ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yeni yaptırımların yolunu açar

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:35

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin, Rusya'dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarik ettiği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bob Menendez, Türkiye'nin, Rusya'dan olası bir yeni S-400 tedarik etmesinin, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) tarafından zorunlu kılınan ABD yaptırımlarının bir başka ihlali olacağını söyledi.

Menendez, "Türkiye'nin yeni bir S-400 sistemini satın almayı düşündüğüne dair haberler konusunda derin endişe duyuyorum. Böyle bir durumda, CAATSA tarafından zorunlu kılınan ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Menendez, Türkiye ile Rusya arasındaki savunma iş birliği alanlarına dikkat çekerek "Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri iş birliğini tamamen sonlandırarak, NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açık bir şekilde gösterme sorumluluğu ve fırsatı var" diye konuştu.

'ABD, TÜRKİYE'YE KARŞI AÇIK VE NET OLMALI'

Bob Menendez, Türkiye'nin, "rotasını değiştirmesi" gerektiğini savunarak, "Yunanistan'ın hava sahasının devam eden düşmanca ihlalleri ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için katılım sürecinin ertelenmesi arasında, Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgede yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umuyorum" dedi.

Menendez, ülkesinin, ABD'ye karşı net olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin, Rus savunma sektörüyle iş birliği alanlarını genişletmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir sözleşme imzaladığını ve S-400 sisteminin bazı unsurlarının Türkiye'de ortak üretileceğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Başkanlık resmi kaynaklarından S-400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.