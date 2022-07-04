ABD'li Senatör'den F-16 mesajı: Elimden gelen her şeyi yapacağım

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:11

ABD'li Senatör Lindsay Graham, Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Lindsey Graham, Türkiye'ye ziyaretine ilişkin olarak "çok verimli bir yolculuk" geçirdiğini ifade etti.

Graham, "Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD'nin iki ulusumuz arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur" dedi.

'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Lindsey Graham, ABD'nin, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışını destekleyeceğini söyledi.

Graham, "Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Graham ayrıca, F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin, "NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları, bir istikrar duygusu yaratacak ve Türk ordusuna, kesinlikle Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarına olan yetenek kazandıracak" diye konuştu.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'li Senatör Lindsay Graham geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede "ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular" ele alındı.