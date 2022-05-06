ABD'nin BM Büyükelçisi: Cilvegözü kapanırsa Suriyeliler aç kalacak

06 Mayıs 2022 Cuma, 15:45

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklandı.

Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti öncesi değerlendirmelerde bulunarak, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına" dedi.

Thomas-Greenfield, "Umarım geçen yıl olduğu gibi Ruslarla anlaşmaya varırız ve Güvenlik Konseyi'nde sınırı açık tutacak kararın süresini uzatırız. Böylece Suriye halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımları sağlamaya devam edebiliriz" ifaderini kullandı.

'CİLVEGÖZÜ KAPANIRSA BİNLERCE SURİYELİ AÇ KALACAK'

Linda Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

Thomas-Greenfield, geçen sene Suriye sınırını ziyaret ettiğinde dünyanın başka hiçbir yerinde görmediği türden bir denetime şahit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her paket, her araç kontrol ediliyor. Sınırdaki yüzlerce insani yardım çalışanı, BM çalışanları, o kapıdan Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaç gibi yardımların geçtiğinden emin oluyor. Sınır kapısı kapanırsa, yardımların nasıl gireceğini bilmiyoruz ve bu çabaların desteklenmesi için Türk hükümeti üzerinde baskı olacak, bu yüzden BM'nin, sınırda olanları yönetmesi açısından orada olması önemli."

'TÜRK YETKİLİLER İLE BRÜKSEL'DE GÖRÜŞECEĞİM'

Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti sırasında Ankara'ya gidemeyeceğini ve Suriye sınırını ziyaretinin ardından Brüksel'de Suriye konulu bir toplantıya katılacağını ifade ederek, Türk yetkililerle Brüksel'de bir araya geleceğini belirtti.

Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti öncesi New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile de bir araya gelerek ABD'nin planları ve Türkiye'nin barışçıl çözüm çabalarını ele alacaklarını söyledi.

'ABD, TÜRKİYE'NİN ARABULUCUK ROLÜNÜ DESTEKLİYOR'

Linda Thomas-Greenfield, Türkiye'nin Ukrayna'daki arabuluculuk rolüne ilişkin, "Türkiye'nin Ukrayna'da diplomatik çözüm bulmaya yönelik rolünü destekliyoruz. ABD hükümeti olarak Türk yetkililerle neler yapıldığına dair birtakım görüşmeler yaptık, onların çabalarını ve bu savaşa diplomatik sözüm bulmaya yönelik tüm çabaları destekliyoruz" dedi.

Thomas-Greenfield, ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uyguladığı yaptırımlar konusunda ise "Türk hükümetiyle görüşmeler devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'YE TUTUKLU TAKASI KONUSUNDA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Thomas-Greenfield, ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takasının Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin, "Türkiye kesinlikle ABD hükümetinin birçok alanda ortağı ve bu takasa olanak sağladıkları için onlara teşekkür ederiz. Biden yönetimi, haksız yere tutulan Amerikalıların serbest kalması için tüm ülkelerle çalışıyor. Bu da o çabalardan biriydi ve başarılıydı. Türkiye'ye takas için Türk topraklarını kullanmamıza izin verdiği için teşekkür ederiz" dedi.