Abdül Batur İzmir için aday adaylığını duyurdu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:03

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:03

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanlığına giderek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurusu yaptıktan sonra Konak Belediye Meclisi’nin CHP’li meclis üyeleri ve CHP Konak İlçe örgütüyle buluştu. Batur, Konak Belediye Meclisi’nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ndeki aralık ayı ikinci oturumundan önce yapılan CHP grup toplantısında belediye meclis üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP Konak İlçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kollarının yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Aday adaylığı için başvuru yaptığını ilk olarak meclis üyeleri ve örgütle paylaşmak istediğini vurgulayan Batur, “Başvurumu önce örgütümle paylaşmak istedim. Öncelikle Konak İlçe örgütüme, örgütümün tüm bileşenlerine, meclis üyelerime ve İzmirlilere güvenerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım” diye konuştu.

CENTİLMENLİK ÇAĞRISI

Şaşalı konuşmalarla, kalabalıklarla adaylık açıklamasına karşı olduğunun altını çizen Batur, “Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı oturuyor. Tunç Başkanımız şu anda büyükşehir beledi başkanıdır, ona o saygıyı göstermemiz gerekiyor” dedi. Batur, tüm aday adaylarına başarılar dileyerek, yarışın centilmenlik havası içinde tamamlanmasının en büyük dileği olduğunu da vurguladı.

“HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL”

Konak Belediye Başkanlığı döneminde Konak halkıyla, CHP Konak İlçe örgütüyle iç içe çalışmalar yaptıklarını, toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Batur, kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek, “Konak’ta bir tarih yazdık. 600 hektarlık bir alanın planlama çalışmasını yapmak her babayiğidin harcı değildir. Planlamasını yapmak dahi geleceğe en büyük hizmettir Konak için. Yaptığımız planların uygulamasını takip ediyoruz” dedi.

“MÜCADELEYİ BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ”

İzmir’e tecrübenin, samimiyetin ve İzmirlinin lazım olduğunu ifade eden Batur, kendisinin tecrübeli, samimi ve İzmirli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Çıktımız bu yolda başta beni yalnız bırakmayacağına inandığım İzmirlilere, partimin genel merkezine, Cumhuriyet Halk Partimin İzmir İl Başkanlığına, her zaman güç aldığım CHP Konak İlçe örgütüne, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, yol arkadaşlarıma, destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz.”

CHP Konak İlçe örgütü ile meclis üyeleri, Batur’u alkışlarıyla destekleyerek tebrik etti.