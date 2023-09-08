Abdül Batur: Yerel seçimde ittifak olmalı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

2024 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için adının geçtiği yönündeki soruya cevap veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ittifakın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir adaylığına dair, “Genel merkezimiz görevlendirirse bir dönem daha Konak’ta başkanlık yapmak isterim" diyen Batur "İlçede başladığımız işleri belli noktaya getirmek isteriz. Benim büyükşehir ile ilgili talebim yok” diye konuştu.

ADAY ÖNEMLİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını ve seçimlerde kendi adayını çıkartacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren başkan Batur, “Matematiksel olarak baktığımızda bu ittifakın, altılı ya da ikili olarak devam etmesinde fayda görülüyor. Bizim kurultay sürecimiz tamamlandıktan sonra görüşmelerin yeniden başlayacağına inanıyorum. Uzlaşı olmasa da İzmir için, kendi ilçem için söylüyorum, bir sıkıntı yaşamayız. Yerel seçimlerde adaylar ön planda olur. Her kesimden oy alan, projeleri ve kendi tanıtımını iyi yapan aday başarılı olur, seçimler tamamlanır. Ancak ittifak bana göre olmalı diye bakıyorum” ifadelerini kullandı.

“AKP BELEDİYELER DE ÇOK ZORLANIYOR”

Belediyelerin ekonomik sıkıntı yaşadığını hatırlatan Batur, “Belediye olarak da zorlanacağımız süreç geliyor. Krediye ulaşamıyoruz. 300 milyonluk kredi kullanma hakkım var ama bankalardan kredi alamıyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak buradan çağrı yapmak istiyorum, belediye gelirleri yasasını çıkarsınlar. Sadece biz değil AKP belediyeler de çok zorlanıyor. Giderlerimiz katlanarak arttı ancak gelirlimizde hiçbir artış yok. Emlak vergimiz, katı atık bedellerimiz aynı duruyor” diyerek yasa değişikliği istedi.