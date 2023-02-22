Abdül Batur’dan tüm odalara çağrı: Konak'ı yenileyelim!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:42

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 14:42

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölgeden döner dönmez belediyenin teknik ekip ve bürokratlarıyla bir toplantı yaparak, depreme karşı alınması gerekli tedbirleri içeren bir önlem listesi hazırladı. Kentin yapı stokunu belirleyen Batur, mevcut binaların kontrolü için harekete geçerken, kentsel dönüşüme hız verilmesi için tüm odalara çağrı da yaptı. Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini de söyleyen Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın organizasyonu kapsamında Kahramanmaraş’ta çadır kent kuracaklarını açıkladı.

Yaşanan bu büyük felaketten gereken dersin çıkarılması gerektiğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, depremin tehdit ettiği tüm kentlerde gereken önlemlerin alınması ve hazırlıkların vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini söyledi. “Yapılacakları iyi düşünmeliyiz” diyen Batur, Konak Belediyesi olarak durum tespiti yaparak, tedbirler ve önlemler listesi hazırladıklarını açıkladı. Binaların sağlam hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Batur, toplam bina sayısı 67 bin olan Konak’ta 2000 yılı öncesi yapılan bina sayısının 19 bin olduğunu belirterek, “Bu binaların verilerinin elde edilmesi lazım. Binaları durumlarına göre A, B, C, D sınıfı olarak kategorilere ayırmalı ve vatandaşlara binalarının hangi kategoride olduğunu, depreme dayanıklı olup olmadığını bildirmemiz lazım. İnsanları yeni binalara taşımamız lazım. Biz Konak’ta insanları başka bir yere taşıyamayız, alan yok. 2000 yılından önce yapılan binaların mutlaka rehabilite edilmesi gerekir. Binaları sağlam binalara dönüştürmeliyiz” dedi.

MADDE MADDE ÖNERİLER

Konak’ta yaklaşık iki buçuk yıl önce K bölgelerinin belirlendiğini hatırlatan Batur, aradan geçen sürede ilçede sadece üç tane inşaat ruhsatı verildiğine dikkat çekerek, “Demek ki, vatandaş ya da bu işi yapacaklar tarafından cazip görülmüyor. Yeniden planlama yapmalıyız. Başta Şehir Plancıları Odası olmak üzere odalarımıza da seslenmek istiyorum. Odalar, devletin kurumları, belediyeler, ilgili tüm kurumlar hep birlikte masaya oturalım, ortak noktalarda anlaşalım. Yıkılmaya yüz tutan binaları yenileyelim” diye konuştu. Hazırladıkları deprem önlem listesinde maddelerin çok önemli olduğunu söyleyen Batur, şöyle devam etti:

“GECELERİ UYUYAMIYORUZ”

“Hatay bölgesinin revizyonunun yapılması gerekiyor. Binalar çok yaşlı. İzmir Büyükşehir Belediyemizle zaten çalışıyoruz, odalarımız da katkı sunsun. Ada bazında belirli bir emsal verelim insanlar anlaşsın, nefes alsın. Bunu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı için de Kordon için de söylüyorum. Artık güvenli binalar yapmalıyız. Mahkemelerle uğraşacak zamanımız kalmadı. Gerçekten çok sıkıntımız var. Geceleri uyuyamıyoruz.”

“ODA VİZELERİNE DÖNECEĞİZ”

“Geçmişte oda vizeleri, kontroller vardı. Yapılacak inşaatlarda oda vizelerinin yeniden gelmesi lazım. Bununla ilgili Konak Belediyesi olarak odaları yeniden devreye sokuyoruz. Bundan sonra projeler, ilgili odaların onayından geçerek bize gelecek. Biz ilgili projelerin odalardan geçtiğini göreceğiz.”

“JEOLOJİ, GEOTEKNİK MÜHENDİSLERİ OLMALI

“Zeminin çok önemli olduğunu gördük. Jeoloji mühendislerinin yapı denetim firmalarıyla birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu firmalarda jeoloji mühendisleri olmalı, projelerde imzaları bulunmalı. Buna başlayacağız. Bina nereye yapılacaksa oradan etüt isteyeceğiz. Belediyemizde de jeoloji mühendislerimiz var. Ayrıca geoteknik mühendisliği çok önemli. Bunu da devreye sokacağız.”

“BODRUMLU BİNALAR SAĞLAM”

“Bodrumlu binaların daha sağlam olduğunu gördük. Binalarda bodrum yapılmasını önermeliyiz. Özellikle sıvılaşma olan yerlerde kazık sistemini uygulamalıyız. Bir de tünel kalıp sistemi. Bu sisteme sahip binalarda çatlak bile yok. Bunun yanında ayrık nizamı desteklemeliyiz. Bitişik nizamda birbirlerini etkileyerek yıkan binalar var. Bitişik nizamdan kaçmalıyız.”

“DEPREM İZOLATÖRÜ KULLANILMALI”

“Yüksek binalarda deprem izolatörü kullanmalıyız. Bina beşik gibi sallanıyor ama hiçbirinde çatlak yok. Yüksek binalarda bunu istemeliyiz.”

“KONAK’I BAŞTAN SONA İNCELEYECEĞİZ”

“Her üç yılda bir, binaların inşaat ruhsatına göre kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız. Üç yılı dolduğunda mühendislerimiz gidip bakacak; bir sıkıntı var mı, kolon kesilmiş mi? Böyle bir şey varsa, yapana en ağır işlemi yapıp binayı da boşaltacağız. Denetimlere başlıyoruz. Konak’ı baştan sona inceleyeceğiz. Devam eden inşaatlarda sürpriz denetiler yapacağız.”

“İMAR BARIŞI OLMAMALI”

Yapı denetim firmalarının daha aktif çalışmasının sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Batur, şantiye şeflerinin de önceden oluşturulan havuzdan atanması gerektiğini vurguladı. Fay hatları ve dere yatakları çevresine bina yapılmaması gerektiğini belirten Batur, imar barışının Meclis’te bulunan torba yasanın içinde bulunduğunu da hatırlatarak, “İmar barışının ve imar aflarının bu ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Bir seçim yatırımı olarak yıllarca kullanılmış. Kesinlikle imar afları çıkmamalı. Kaçak yapılaşmayı özendirecek her şey var bu ülkede. Bunun önüne geçilmeli” dedi.

“TÜM ODALARIN FİKİRLERİNİ ALACAĞIZ”

Hazırladıkları öneri listesini İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle paylaştıklarını söyleyen Batur, “Konak’ta başkan olur olmaz yıllardır yapılamayan kentsel dönüşüme el attık. Kentsel dönüşüm zaruri. İki katlı evim yıkılmayacak, diye bir şey yok. Bir köyün yok olduğunu gördük. Herkes bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmalı. Vatandaşlarımızın daha güvenilir binalarda oturmasını sağlamalıyız. Başka bir şansımız yok. Kentsel dönüşüm planımızla ilgili olarak açılan dava nedeniyle iki yıl kaybettik. Bu süreyi kaybetmeseydik, şimdi inşaatlara başlamış olurduk” dedi.

Kentsel dönüşümde vatandaşların müteahhitlerle değil, belediyeyle muhatap olacağını söyleyen Batur, “Beştepeler ve Gültepe kentin en sıkıntılı yerleri. Bölgeleri öne aldık. Bundan sonraki süreçte de bunu hızlandırmak için tüm oda temsilcilerinin fikirlerini alacağız. Bundan sonra neler yapılabilir diye soracağız. Beyaz sayfa açıp bakalım. Odalar da bölgeye gitti. Onların da gözlemleri var. Depremden sonra yeni planların yapılması, yapıların yapılması için çalışmalıyız. Hızla ileri doğru hamle yapmamız gerekiyor. Ortak paydada uzlaşıyla daha güvenli bina nasıl yaparız, 2000 öncesi binaları nasıl güvenli hale getiririz bunları hızla çözmeliyiz” diye konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’TA ÇADIR KENT KURACAĞIZ”

Deprem bölgesinde 96 kişilik Konak Belediyesi ekibinin Hatay’da görev yaptığını söyleyen Başkan Batur, Kahramanmaraş’ta çalışmalara devam edeceklerini de açıkladı. Konak Belediyesi olarak deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri taşıyan 16 tır gönderdiklerini belirten Batur, Maraş’ta 250 kişilik çadır kent kuracaklarını açıkladı. Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle çalışmalarımızı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın organizasyonu dahilinde Kahramanmaraş'ta devam ettireceğiz. Kentteki çalışmalarımız kapsamında, ilk etapta 100 çadır kuracak, daha sonra bu sayıyı 250’ye çıkaracağız. Belediyelerin asli görevleri dışındaki görevleri durdurduk. Bu işe konsantre oluyoruz, bölgeye destek götürmeye çalışıyoruz. İktidarı muhalefeti yok, insanımızın ayakta kalması, bölgenin yeniden kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların dayanışması had safhada. Konaklı, İzmirli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı, çalışıyor. İlk müdahalenin çok önemli olduğunu gördük. Bu felakette belediye çalışanları enkazın altında kaldı. Enkazın altında olmayanlar yakınlarını kurtarma çabasındaydı. Kentin dışından bölgeye en çabuk müdahale edebilecek grup Mehmetçik. Yapılacak eylem planlarında askerimizin olması gerekir. Hepimizin ders çıkarması gerekir. Bıçak kemiğe dayandı, kemiğin içine girdi. Yardımlarımızı yapıyoruz, bölgeyi hareketlendiriyoruz, buraya gelen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimiz” dedi. Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu da sözlerine ekledi.