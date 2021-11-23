Abdülhamit Gül'den Tanju Özcan'a tepki: Dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı

23 Kasım 2021 Salı, 12:16

Bolu Belediye Meclisi, dünkü kasım ayı 2'nci oturumunda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin lira olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmaları kabul etti.

2 CHP'li vekilin çekimser kaldığı karar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

"DİKMEDİĞİ BİR TEK IRKÇILIK HEYKELİ KALMIŞTI"

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, bugün Twitter hesabından bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Gül, açıklamasında, "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" ifadelerini kullandı.

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