Abdülhamit Gül'den Tanju Özcan'a tepki: Dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepki çeken tarifeleri kabul edildi. Buna göre yabancıların nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olacak. Son olarak Bolu Belediyesi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklulara yönelik aldığı karara Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'den tepki geldi.
Bolu Belediye Meclisi, dünkü kasım ayı 2'nci oturumunda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin lira olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmaları kabul etti.
2 CHP'li vekilin çekimser kaldığı karar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
"DİKMEDİĞİ BİR TEK IRKÇILIK HEYKELİ KALMIŞTI"
Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, bugün Twitter hesabından bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.
Gül, açıklamasında, "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın tamamı şöyle:
CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 23, 2021
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