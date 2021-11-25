Abdulkadir Selvi: "Başka Erdoğan yok"

25 Kasım 2021 Perşembe, 16:50

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, döviz kurundaki dalgalanma ve son dönemdeki ekonomik durumu '2001 krizi ile karşılaştırmanın yanlış olacağını' belirtti ve "Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasında MGK’da yaşanan siyasi kriz kısa süre içinde ekonomik krize dönüştü. Bugün siyasi istikrar diye bir sorun yok. Yaşanan bir siyasi krizden söz etmek mümkün değil. Ama bu dönemin de üzerinde durulmaya değer işaretleri var. Bugün yaşananlarda belirsizliğin etkisi büyük olduğu için, piyasa yönünü bulmakta zorlanıyor. Belirsizlik, manipülasyona uygun bir zemin hazırlıyor. O nedenle yapılacak ilk iş, piyasalara güven vermekten geçiyor. İlginin odağında ekonomi yönetiminin olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Tabii işin özü, doğru ekonomik önlemlerin etkin bir şekilde devreye sokulması gerekiyor" dedi.

AKP’nin rakibinin “Ekonomi Partisi” olduğunu ifade eden Abdulkadir Selvi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün yaşananları yok sayamayız. Onlara gözümüzü kapatamayız. Hem nasıl yok sayacaksın ki, eylül ayında dolar 8.30 liraydı. Üzerinden yıllar geçmedi. Birkaç ay içinde dolar 13 lirayı aştı. Bir günde yüzde 17 oranında yükseldi. AK Parti’nin rakibinin ne CHP ne de İYİ Parti olduğunu yazıyorum. AK Parti’nin rakibinin “Ekonomi Partisi” olduğu gerçeğinin üzerinde duruyorum. 2023’e giderken, muhalefet değil ama ekonomideki bu çalkantı kaygılandırıyor. Sağlam durmak lazım ama büyük ekonomik çalkantıların büyük siyasi sonuçları olduğunu da gözden kaçırmamak gerek."

'BAŞKA ERDOĞAN YOK'

Yaşananların çözümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu savunan Selvi şunları dile getirdi: