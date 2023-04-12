Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın itirafını böyle karşıladı...

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:40

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu’ndaki “AKP Seçim Beyannamesi” toplantısında konuştu. Erdoğan, 2018’de resmen yürürlüğe giren cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de işlemediğinin itirafını yaparken torpil ve liyakatsizliği de gözler önüne serdi.

Kamuda çalışmak için KPSS'ye giren ve yüksek puan alıp derece yapan ancak AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenen yurttaşların isyanı ise günlerce konuşulmuştu.

20 yıldır iktidarda bulunan Erdoğan ise 'liyakatsizlik' politikasını kaldıracaklarını dün duyurmuş oldu. Erdoğan'ın yaptığı, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırılacak" açıklaması ise iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin de gündemindeydi.

Selvi, "Kamuya işe alımlarda mülakat kaldırılacak" başlıklı yazısında AKP'nin seçim beyannamesini yazdı. Selvi, yazısının başlığının "siyasi" olmadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"AK Parti’nin seçim beyannamesinden yazımın başına siyasi olmayan bir başlığı koyacağımı söyleseler inanmazdım.

18 yaşındaki Nisa Alptekin’in milletvekili adayı olması örneğinden de anlaşılacağı gibi, bu seçimlere gençlerin seçimi denildiği için, 6 milyon sandık başına gideceği için, AK Parti’nin seçim beyannamesinden kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağı bölümü seçtim. Sadece kamuya alımlarda değil, aynı zamanda ilk atamalarda da KPSS puanı esas alınacak.

HEMEN ŞİMDİ

Adalet duygusunun yerleşmesi açısından bu önemli bir adım. Gençlerin torpilim olmadan da işe girebilirim duygusunu yaşaması açısından yerinde bir vaat olmuş. AK Parti’nin seçim sloganından esinlenerek, 'Gençler için hemen şimdi' diyorum. Seçim sonrasını beklemeye gerek yok."