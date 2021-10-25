Abdullah Gül sessizliğini bozdu!

25 Ekim 2021 Pazartesi, 08:14

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zamandır süren sessizliğini bozdu. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gül, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti.



Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e konuşan Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” ifadelerini kullandı.

"BU TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR YÜK"

“Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktala