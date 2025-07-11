CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının evidir. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her türlü karalama ve iftirayı bertaraf edecek güçlü bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı. Tutdere, belediye meclis grubunun Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır’ı başkan vekili olarak aday gösterme kararı aldığını duyurdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı’nca geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Her türlü karalama ve iftirayı bertaraf edecek güçlü bir ekibimiz var. Kaldığımız yerden, daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Adıyaman’ın yanındayız, halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz" ifadesini kullanan Tutdere, şunları kaydetti:

"Bugün İl Başkanımız ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman’da grup toplantımızı gerçekleştirdik. Yaşadığımız süreçle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Meclis grubumuz, görevden uzaklaştırılmam nedeniyle güçlü bir irade ortaya koyarak, daha önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Harita Mühendisi Sayın Ufuk Bayır’ı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirme ve aday gösterme kararı aldı. Bu kararın şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, meclisimizde tüm gruplarla uyum içinde, şeffaf ve çalışkan bir anlayışla halkımıza hizmet ettik. 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşamış, adeta enkazdan yeniden ayağa kalkmaya çalışan şehrimizde birliğimizi, beraberliğimizi hep koruduk.

"KALDIĞIMIZ YERDEN, DAHA DA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerim, umutsuzluğa kapılmayın. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Biz Adıyaman’a bir söz verdik: Adıyaman’ı mutlu bir şehir yapacağız. Biriz, beraberiz, güçlüyüz ve Adıyaman’ız. Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının evidir. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."