Abluka altındaki Taksim havadan görüntülendi

1 Mayıs'ta işçilere yasaklanan ve alınan tedbirlerle adeta kuş uçurtulmayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:17
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı.

Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve turistlerin dışında geçişlere izin verilmiyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Taksim Meydanı'ndaki önlemler sonrası oluşan manzara havadan görüntülendi.


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