AB’nin verilerine göre Türkiye’de bu yıl 292 yangında 29 bin hektar alan kül oldu: 40 bin futbol sahası kadar kayıp var

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

2021’de meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından iktidar, yangın dönemlerinde ormanlara girişe yasak getirmişti. Bu yasak sürmesine karşın orman yangınlarında gerileme görülmedi. TEMA Vakfı’nın verilerine göre son 25 yılda çıkan orman yangınlarının sebebinin yüzde 12’si doğal, yüzde 88’i ise insan kaynaklı. Avrupa Birliği’nin verilerine göre bu yıl Türkiye’de 292 yangın meydana geldi. Bu yangınlarda ormanlık alanların da bulunduğu yaklaşık 29 bin hektarlık alan küle döndü. Bir futbol sahasının 0.71 hektar olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 40 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu.

‘PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR’

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bu yılki yangın sezonunu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bu yıl da Türkiye’de önemli yangınlar yaşandığını belirten Tolunay, “2023’te Orman Genel Müdürlüğü hava filosunu güçlendirdi. Toplamda 100’ün üzerinde uçak ve helikopter görevdeydi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birlikte çalıştı. Ancak eksiklikler vardı” dedi. Kurumların yangın öncesi çalışmalarda beraber çalışması gerektiğine değinen Tolunay, “Yangın riskinin olduğu bazı yerler Orman Genel Müdürlüğü, bakanlıklar, belediyeler ve tüzel kişilere ait. Yangın sezonu öncesinde kuru otlar temizlenmeli. Denetimli yakma yurtdışında gördüğümüz ve yangın riskini azaltan bir yöntem. Yangın öncesi kışın yol kenarları, yerleşim alanlarına yakın riskli bölgelerin çevresindeki kuru otlar yakılabilirdi. Ancak Orman Genel Müdürlüğü bu yönteme sıcak bakmıyor. Eskiden kuru ot temizleme uygulaması yapılıyordu. Son yıllarda personel eksikliğinden bu uygulama da yapılamıyor” diye konuştu.

Denetimlerin yetersiz olduğundan da bahseden Tolunay, “Ormanlara giriş çıkışlar dönemsel olarak yasaklanıyor. Ancak bu durumda da denetim yetersiz kalıyor. İzmir’de yaşanan yangın, ormana girişin yasak olduğu bir yerde mangal yakılması sonucunda çıktı. Sıcak hava dalgasının arttığı zamanlarda denetim sıkılaştırılmalı. Ayrıca kamuoyu bilgilendirmesi de arttırılmalı” ifadelerini kullandı. l İSTANBUL